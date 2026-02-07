Olympische Winterspiele

Skispringerinnen verpassen Medaille - Stroem holt Gold

Die deutschen Podesthoffnungen erfüllen sich beim ersten Skisprung-Wettkampf dieser Winterspiele nicht. Fahnenträgerin Schmid bleibt chancenlos, Freitag steigert sich - aber der Rückstand ist zu groß.

Katharian Schmid und Selina Freitag verpassten die Medaillenplätze. Foto: Daniel Karmann/dpa
Katharian Schmid und Selina Freitag verpassten die Medaillenplätze.

Predazzo (dpa) - Die Skispringerinnen haben die erhoffte erste Medaille für Deutschland bei den Olympischen Winterspielen verpasst. Selina Freitag steigerte sich im zweiten Durchgang und belegte als Beste aus dem Team von Bundestrainer Heinz Kuttin in Predazzo den siebten Platz. Agnes Reisch wurde Neunte, Fahnenträgerin Katharina Schmid landete auf dem 16. Rang.

Favoritin Prevc holt nur Silber

Zur Olympiasiegerin krönte sich überraschend die Norwegerin Anna Odine Stroem, sie sprang 100 und 101 Meter und lag am Ende vor der favorisierten Slowenin Nika Prevc, die sich sichtlich enttäuscht mit Silber begnügen musste. Bronze ging an die Japanerin Nozomi Maruyama.

Die vierte deutsche Starterin Juliane Seyfarth schied bereits nach dem ersten Durchgang aus. Die Springerinnen haben nun bis Dienstag Wettkampfpause. Dann steht das Mixed-Team auf dem Programm.

