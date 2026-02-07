Skispringerinnen verpassen Medaille - Stroem holt Gold

Predazzo (dpa) - Die Skispringerinnen haben die erhoffte erste Medaille für Deutschland bei den Olympischen Winterspielen verpasst. Selina Freitag steigerte sich im zweiten Durchgang und belegte als Beste aus dem Team von Bundestrainer Heinz Kuttin in Predazzo den siebten Platz. Agnes Reisch wurde Neunte, Fahnenträgerin Katharina Schmid landete auf dem 16. Rang.

Favoritin Prevc holt nur Silber

Zur Olympiasiegerin krönte sich überraschend die Norwegerin Anna Odine Stroem, sie sprang 100 und 101 Meter und lag am Ende vor der favorisierten Slowenin Nika Prevc, die sich sichtlich enttäuscht mit Silber begnügen musste. Bronze ging an die Japanerin Nozomi Maruyama.