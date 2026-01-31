Skispringerin Reisch bei Heim-Weltcup auf Platz vier

Willingen (dpa) - Die deutschen Skispringerinnen haben beim vorletzten Wettkampf vor Olympia eine Podestplatzierung verpasst. Beim Heim-Weltcup in Willingen schob sich Agnes Reisch als Beste aus dem deutschen Team im zweiten Durchgang allerdings noch von Rang neun auf vier nach vorne. Die 26-Jährige sprang auf 120 und 134 Meter.

«Richtig gut», sagte Reisch als Bewertung ihres Ergebnisses im ZDF. «Ich habe es genossen, vor so vielen Zuschauern zu springen. Das erleben wir Damen nicht allzu oft. Dass ich so einen so guten Sprung mache, ist grandios.»

Zwei weitere deutsche Springerinnen in den Top Ten

Den Sieg sicherte sich souverän die Norwegerin Eirin Maria Kvandal vor Topfavoritin Nika Prevc aus Slowenien. Dritte wurde die Japanerin Nozomi Maruyama mit deutlichem Vorsprung auf Reisch. Selina Freitag kam auf Platz sechs, Katharina Schmid landete als Achte ebenfalls in den Top Ten.