Skispringen

Kein Podest vor Olympia: Freitag springt auf Platz vier

Selina Freitag hat in Willingen im zweiten Durchgang Pech. Die 24-Jährige zählt bei Olympia trotzdem zu den Medaillenkandidatinnen. Der Bundestrainer spricht über die Chancen.

Selina Freitag ist in diesem Winter die beste deutsche Skispringerin. Foto: Swen Pförtner/dpa
Selina Freitag ist in diesem Winter die beste deutsche Skispringerin.

Willingen (dpa) - Selina Freitag hat bei der Olympia-Generalprobe in Willingen einen Podestplatz knapp verpasst. Die derzeit beste deutsche Skispringerin fiel bei schwierigen Bedingungen nach Platz drei im ersten Durchgang noch auf den vierten Rang zurück. Den Sieg auf der Mühlenkopfschanze sicherte sich die Norwegerin Eirin Maria Kvandal vor der zweitplatzierten Japanerin Nozomi Maruyama und Nika Prevc aus Slowenien.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Prevc führt im Gesamtweltcup souverän. Die 20-Jährige ist es, die es beim Kampf um Gold bei den Winterspielen zu schlagen gilt.

Bundestrainer mit Zuversicht nach Italien

«Wir wissen, wie es ist bei Olympia: Da ist jeder vielleicht ein bisschen mehr nervös, macht kleine Fehler», sagte Bundestrainer Heinz Kuttin im ZDF. «Dann muss man bereit sein, das Beste auszupacken und dann haben wir eine Chance, zu gewinnen.» Kuttin erklärte: «Wir haben drei Athletinnen, die um Medaillen mitspringen können. Das macht uns sehr zuversichtlich und wir hoffen, dass wir da eine, zwei oder vielleicht drei durchbringen.»

Zu den Podestkandidatinnen gehören auch Agnes Reisch und Katharina Schmid, die im Sommer ihre Karriere beendet. Reisch ließ ihrem vierten Platz vom Vortag am Sonntag Rang fünf folgen. Bei Schmid folgte auf Rang acht der elfte Platz.

Schon am Donnerstag trainieren die Springerinnen erstmals auf der Olympia-Schanze in Predazzo. Zwei Tage später wird dann dort erstmals bei diesen Winterspielen Edelmetall vergeben.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Wende in Willingen? Springer machen vor Olympia Hoffnung
Skispringen

Wende in Willingen? Springer machen vor Olympia Hoffnung

Am letzten Wochenende vor den Winterspielen zeigen die deutschen Skispringer plötzlich gute Form. Karl Geiger beendete sogar die Podest-Flaute. Ausgerechnet er fehlt allerdings bei Olympia.

vor 1 Stunde

Geiger springt in Willingen auf Platz drei
Vor Olympia

Geiger springt in Willingen auf Platz drei

Im Sauerland steigt die Olympia-Generalprobe für die Skispringer. Dabei überzeugt im deutschen Team vor allem ein Athlet, der nicht bei den Winterspielen dabei ist.

31.01.2026

Skispringerin Reisch bei Heim-Weltcup auf Platz vier
Vor Olympia

Skispringerin Reisch bei Heim-Weltcup auf Platz vier

In Willingen absolvieren die Skispringerinnen ihre Generalprobe für Olympia. Dabei zeigt vor allem eine Deutsche im zweiten Durchgang eine starke Leistung.

31.01.2026

Geiger verfehlt Olympia-Quali im Skispringen: «Das tut weh»
Wintersport

Geiger verfehlt Olympia-Quali im Skispringen: «Das tut weh»

Bitterer Rückschlag für Karl Geiger: Nach einem missglückten Sprung platzt der Olympia-Traum - doch der Allgäuer setzt sich neue Ziele und blickt nach vorn. Was ihn jetzt antreibt.

18.01.2026

Happy End in Willingen: Wellinger siegt zum Abschluss
Skispringen

Happy End in Willingen: Wellinger siegt zum Abschluss

Schanzenrekord, viel Regen, prominente Ausfälle und ein Happy End für das Heimpublikum. Der Weltcup in Willingen bietet allerlei Spektakel, Enttäuschungen - und einen deutschen Sieger.

04.02.2024