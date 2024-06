Slowenien-Rundfahrt: Bauhaus feiert zweiten Saison-Sieg

Rogaska Slatina (dpa) - Kurz vor der Tour de France zeigt Phil Bauhaus mit einem Etappensieg bei der Slowenien-Rundfahrt aufsteigende Form. Deutschlands bester Sprinter gewann das zweite Teilstück nach Rogaska Slatina vor dem Italiener Alberto Dainese und dem Slowenen Luka Mezgec. Jonas Koch vom Team Bora-hansgrohe sprintete auf Rang vier. Bauhaus übernahm zudem die Führung in der Gesamtwertung.

Für Bauhaus, der für seine Mannschaft Bahrain-Victorious bei der am 29. Juni in Florenz beginnenden Tour starten soll, war es der zweite Sieg in diesem Jahr. Im März hatte der 29-Jährige die dritte Etappe der Fernfahrt Tirreno-Adriatico für sich entschieden.