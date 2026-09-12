Souverän auf der Königsetappe: Mas vor Vuelta-Gesamtsieg

Collado del Alguacil (dpa) - Enric Mas hat auf der Königsetappe die Attacken der Konkurrenz unter Kontrolle gehalten und steht mit dem Gesamtsieg bei der Spanien-Rundfahrt vor dem größten Erfolg seiner Karriere. Der 31-Jährige liegt vor der Schlussetappe 2:15 Minuten vor Primoz Roglic und wäre der erste Spanier mit einem Vuelta-Sieg seit Alberto Contadors Triumph 2014.

Den Tagessieg auf den 186,6 Kilometern von La Calahorra nach Collado del Alguacil, die mit 4.850 Höhenmeter versehen waren, sicherte sich der 36 Jahre alte Spanier Mikel Landa als Solist. Zweiter wurde der Norweger Tobias Johannessen vor dem Belgier Ramses Debruyne. Mas war mit den anderen Favoriten auf den Gesamtsieg - neben Roglic auch der drittplatzierte Österreicher Felix Gall - bereits nach dem zweiten von fünf Anstiegen etwa 80 Kilometer vor dem Ziel isoliert. In der Schlussphase nahm Gall Mas noch 17 Sekunden ab.

Schlussetappe wird eventuell entschärft

Doch der Routinier aus der Movistar-Mannschaft wirkte insgesamt souverän und hielt alle Angriffe mit einer defensiven Fahrweise unter Kontrolle. In der Pflicht war Roglic, der mit 1:37 Minuten Rückstand in die Etappe gegangen war. Doch der Slowene, der mit einem fünften Gesamtsieg alleiniger Vuelta-Rekordhalter werden könnte, war nicht zu einer entscheidenden Attacke in der Lage und wurde am letzten Anstieg distanziert. Anfang Juli war Roglic beim Training von einem Auto erfasst worden und konnte nur sehr eingeschränkt trainieren.

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