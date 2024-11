«Spieler fühlen das»: Alonso beschreibt den Anfield-Faktor

Liverpool (dpa) - Auf die außergewöhnliche Anfield-Atmosphäre wollten die Spieler von Bayer Leverkusen die 0:4-Lehrstunde in der Champions League nicht schieben - aber ihr Trainer Xabi Alonso wusste nur zu genau, was dieses Stadion mit den Spielern des FC Liverpool machen kann. Als die Fans der Reds in der zweiten Halbzeit ihr Team immer mehr nach vorne peitschten, kippte die davor enge Partie zugunsten der Gastgeber.