Sportdirektor für mehr Großschanzen-Events

Während die Männer in ihrer Weltcup-Saison häufig auf Großschanzen springen, ist dies bei den Frauen nur selten der Fall. Im vergangenen Jahr durften sich im norwegischen Vikersund erstmals die besten 15 Athletinnen der Raw-Air-Wertung im Skifliegen messen. «Die Premiere in Vikersund hat gut funktioniert. Es ist schade, dass es nach der Ein-Tages-Veranstaltung nicht weitergeführt wurde», so Hüttel. In diesem Jahr dürfen Ende März 20 Athletinnen zum Skifliegen. Ein «erster Schritt», wie der 55-Jährige betonte.