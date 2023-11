Startplatz-Strafen für Russell, Gasly und Ocon

Der 25 Jahre alte Vorjahressieger wird das Rennen am Sonntag (18.00 Uhr MEZ/Sky) auf dem Kurs in Interlagos daher von Rang acht beginnen. In der Qualifikation bereits am Freitag - am Samstag steht der letzte Sprint in diesem Jahr auf dem Programm - hatte Russell den sechsten Platz belegt. Die Strafe bekam er, weil er den französischen Alpine-Piloten Pierre Gasly in der K.o.-Ausscheidung in der Boxengasse behindert hatte.