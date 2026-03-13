Stützles Senators kommen für NHL-Spiele nach Düsseldorf

Düsseldorf (dpa) - Die weltweit beste Eishockey-Liga NHL kommt nach 15 Jahren wieder mit regulären Saisonspielen nach Deutschland. In der Woche vor Weihnachten (18. und 20. Dezember) finden in Düsseldorf die Partien Ottawa Senators mit dem deutschen Nationalspieler Tim Stützle gegen die Chicago Blackhawks statt. Das teilte die nordamerikanische Profiliga am WM-Standort 2027 mit. «Dies ist der Auftakt für mindestens drei weitere Jahre mit Spielen in Deutschland», sagte NHL-Vize-Chef Bill Daly.

Zuletzt hatte es 2011 in Berlin ein Spiel der Buffalo Sabres mit dem damaligen Nationalspieler Christian Ehrhoff gegen die Los Angeles Kings gegeben. Seitdem hatten NHL-Saisonspiele in Europa nur in anderen Ländern stattgefunden. Künftig soll es aber regelmäßig Spiele an wechselnden Orten in Deutschland geben.

Foto: Peter Kneffel/dpa Tim Stützle und Co. gastieren für NHL-Spiele in Düsseldorf. (Archivbild)

NHL investiert 100 Millionen Euro in Europa

Dies ist Teil einer großen Marketingstrategie, mit der die NHL einen größeren Marktanteil in Europa erzielen will. Dafür sollen rund 100 Millionen Euro investiert werden. «Wir wollen unser Spiel auf allen Ebenen in Deutschland entwickeln», sagte Daly weiter.