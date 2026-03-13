Eishockey

Stützles Senators kommen für NHL-Spiele nach Düsseldorf

Eishockey-Weltklassestürmer Tim Stützle reist mit den Ottawa Senators für zwei Partien gegen Chicago nach Düsseldorf. In den kommenden Jahren gibt es weitere NHL-Saisonspiele in Deutschland.

Bill Daly, stellvertretender Commissioner der NHL, verkündet, dass die nordamerikanische Eishockeyliga nach Deutschland kommt. Foto: Federico Gambarini/dpa
Bill Daly, stellvertretender Commissioner der NHL, verkündet, dass die nordamerikanische Eishockeyliga nach Deutschland kommt.

Düsseldorf (dpa) - Die weltweit beste Eishockey-Liga NHL kommt nach 15 Jahren wieder mit regulären Saisonspielen nach Deutschland. In der Woche vor Weihnachten (18. und 20. Dezember) finden in Düsseldorf die Partien Ottawa Senators mit dem deutschen Nationalspieler Tim Stützle gegen die Chicago Blackhawks statt. Das teilte die nordamerikanische Profiliga am WM-Standort 2027 mit. «Dies ist der Auftakt für mindestens drei weitere Jahre mit Spielen in Deutschland», sagte NHL-Vize-Chef Bill Daly.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Zuletzt hatte es 2011 in Berlin ein Spiel der Buffalo Sabres mit dem damaligen Nationalspieler Christian Ehrhoff gegen die Los Angeles Kings gegeben. Seitdem hatten NHL-Saisonspiele in Europa nur in anderen Ländern stattgefunden. Künftig soll es aber regelmäßig Spiele an wechselnden Orten in Deutschland geben.

Tim Stützle und Co. gastieren für NHL-Spiele in Düsseldorf. (Archivbild) Foto: Peter Kneffel/dpa
Tim Stützle und Co. gastieren für NHL-Spiele in Düsseldorf. (Archivbild)

NHL investiert 100 Millionen Euro in Europa

Dies ist Teil einer großen Marketingstrategie, mit der die NHL einen größeren Marktanteil in Europa erzielen will. Dafür sollen rund 100 Millionen Euro investiert werden. «Wir wollen unser Spiel auf allen Ebenen in Deutschland entwickeln», sagte Daly weiter.

American-Football-Partien der NFL finden bereits seit einigen Jahren regelmäßig in Deutschland statt, auch die Basketballstars aus der NBA waren zuletzt in Berlin zu Gast.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Stützle kommt zur WM: Eishockey-Team bekommt NHL-Upgrade
Eishockey-Nationalmannschaft

Stützle kommt zur WM: Eishockey-Team bekommt NHL-Upgrade

Nach dem Playoff-Aus seiner Ottawa Senators ist einige Tage unklar, ob NHL-Topstürmer Tim Stützle zur WM kommt. Jetzt gibt der zweitbeste deutsche NHL-Scorer seine Zusage.

09.05.2025

Eishockey-Ass Stützle vor Saisonstart in NHL verletzt
Böser Check in Vorbereitung

Eishockey-Ass Stützle vor Saisonstart in NHL verletzt

Tim Stützle ist ein Leistungsträger in der NHL für die Ottawa Senators. In einem Vorbereitungsspiel wird er bei einem Foul am Kopf verletzt. Verpasst der Stürmer deshalb den Saisonstart?

02.10.2024

Eishockey

Tor und Vorlage von Stützle: Senators drehen NHL-Spiel

Nach einem Drittel liegen die Ottawa Senators 0:3 zurück. Die Mannschaft gibt sich gegen die Nashville Predators nicht auf und dreht die Partie - mit einem Nationalspieler in entscheidender Rolle.

30.01.2024

NHL

Stützle schießt Senators gegen Penguins zum Sieg

Nach sechs Niederlagen gewinnen die Ottawa Senators wieder einmal in der NHL. Matchwinner ist Nationalspieler Tim Stützle.

24.12.2023

Eishockey

Stützle fährt im 200. NHL-Spiel Kantersieg mit Ottawa ein

24.03.2023