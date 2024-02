Stuttgarter Silas mit DR Kongo im Halbfinale des Afrika-Cups

Der VfB-Angreifer holte kurz nach seiner Einwechslung den Strafstoß heraus, der sein Team beim 3:1 (1:1) gegen Guinea auf die Siegerstraße brachte. Guinea war durch Mohamed Bayo in der 20. Minute in Führung gegangen, die DR Kongo hatte durch Chancel Mbemba (27.) ausgeglichen. Den von Silas erkämpften Elfmeter nutzte Yoane Wissa zum 2:1 (65.), ehe Arthur Masuaku (82.) per Freistoß alles klarmachte.