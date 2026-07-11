Todesfall

Südafrikanischer Nationalspieler Jayden Adams gestorben

Für die Bafana Bafana stand Jayden Adams bei der Fußball-WM in allen drei Vorrundenpartien auf dem Rasen. Nun ist er mit nur 25 Jahren plötzlich gestorben.

Jayden Adams, hier im Einsatz beim WM-Eröffnungsspiel gegen Mexiko. (Archivbild) Foto: Tom Weller/dpa
Jayden Adams, hier im Einsatz beim WM-Eröffnungsspiel gegen Mexiko. (Archivbild)

Kapstadt (dpa) - Nur wenige Wochen nach seinen Einsätzen bei der Fußball-WM ist der südafrikanische Fußball-Profi Jayden Adams im Alter von nur 25 Jahren gestorben. «Der südafrikanische Fußball hat einen begabten Spieler, einen stolzen Diener des Sports und ein junges Leben verloren, das noch so viel zu bieten gehabt hätte», teilte die südafrikanische Spielervereinigung SAFPU auf der Online-Plattform X mit.

Kurz darauf bestätigte auch Südafrikas Sportminister Gayton McKenzie den Todesfall. «Mit tiefer Bestürzung und schwerem Herzen habe ich vom Tod von Jayden Adams erfahren», ließ er über die sozialen Netzwerke mitteilen. Der südafrikanische Fußball habe eines seiner größten Talente verloren. Südafrika trauere an der Seite von Adams' Familie, seinen Mannschaftskollegen und Millionen Fans.

FIFA-Präsident Gianni Infantino bekundete sein Beileid. Die Nachricht sei «unglaublich traurig», sagte der Schweizer. Adams werde «schmerzlich vermisst werden», erklärte Infantino.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Auch Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa trauerte - und das gleich aus doppeltem Grund: Wie aus einer Erklärung des Staatschefs hervorging, ist ein weiteres junges Talent des Landes, der Rugby-Spieler Luqobo Makwedini, im Alter von 20 Jahren ebenfalls gestorben. Es sei tragisch, den Verlust von zwei herausragenden, jungen Talenten beklagen zu müssen, erklärte Ramaphosa.

In allen drei WM-Gruppenspielen im Einsatz

Details zur Todesursache von Adams wurden zunächst nicht genannt. McKenzie erklärte dazu, die Ursache sei noch nicht bestätigt. Er appellierte an die Medien und die Öffentlichkeit, Mitgefühl mit der Familie zu zeigen und von Spekulationen abzusehen. Nach Angaben der BBC hat die Polizei in Südafrika Ermittlungen eingeleitet, nachdem die Leiche des 25-Jährigen am Samstagmorgen in einem Haus in einem Vorort von Kapstadt entdeckt worden sei.

Bei der WM war Adams in allen drei Vorrundenspielen der Bafana Bafana zum Einsatz gekommen. Nur wenige Stunden vor dem Anpfiff der zweiten Begegnung gegen Tschechien hatte er vom Tod seiner Großmutter erfahren. Auf Vereinsebene spielte der Mittelfeld-Akteur seit 2025 bei Mamelodi Sundowns, einem der besten südafrikanischen Clubs aus Pretoria.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Emotionaler Moment: Südafrika feiert historischen WM-Erfolg
Fußball

Emotionaler Moment: Südafrika feiert historischen WM-Erfolg

Bei den vergangenen drei WM-Starts reichte es für Südafrika nie zum Einzug in die K.-o.-Spiele. Der Sieg gegen Südkorea bringt das Team endlich an das ersehnte Ziel. Die Asiaten müssen zittern.

25.06.2026

Jazzlegende Abdullah Ibrahim mit 91 Jahren gestorben
Jazzikone

Jazzlegende Abdullah Ibrahim mit 91 Jahren gestorben

Abdullah Ibrahim prägte mit seiner Musik Generationen und setzte sich zeitlebens gegen Rassismus ein. Nun ist der Jazzpianist im Alter von 91 Jahren gestorben.

16.06.2026

Rot-Festival gegen Südafrika: Mexiko gewinnt WM-Auftakt
Drei Platzverweise

Rot-Festival gegen Südafrika: Mexiko gewinnt WM-Auftakt

Ein frühes Tor, drei Platzverweise, ein erlösender Sieg: Mexiko startet erfolgreich in seine WM. Während im Stadion Party-Stimmung herrscht, spielen sich vor den Toren andere Szenen ab.

11.06.2026

«Dilbert»-Cartoon-Zeichner Scott Adams gestorben
Todesfall

«Dilbert»-Cartoon-Zeichner Scott Adams gestorben

In seinen Cartoons setzte sich Scott Adams satirisch mit der Unternehmenswelt auseinander. Dann sorgte er mit rassistischen Äußerungen für Schlagzeilen. Jetzt ist Adams mit 68 Jahren gestorben.

13.01.2026

Diplomatie

Deutschland und Südafrika: Gemeinsam gegen Krisen kämpfen

Es hat immer mal wieder geknirscht zwischen Außenministerin Baerbock und ihrer südafrikanischen Kollegin Pandor wegen Pretorias Haltung zu Moskau. Jetzt gibt es demonstrative Freundlichkeit. Ob das hält?

27.06.2023