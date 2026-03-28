Formel 1

Teenager Antonelli auch in Japan auf Startplatz eins

Nach seinem Premieren-Sieg in China macht Formel-1-Pilot Kimi Antonelli in Japan einfach so weiter. Dagegen kassiert Suzuka-Seriensieger Max Verstappen den nächsten Dämpfer.

Kimi Antonelli startet auch in Japan von ganz vorn. Foto: Hiro Komae/AP/dpa
Kimi Antonelli startet auch in Japan von ganz vorn.

Suzuka (dpa) - Mercedes-Teenager Kimi Antonelli startet auch das Formel-1-Rennen in Japan von der Pole Position. Wie schon zuletzt vor seinem ersten Grand-Prix-Sieg in China verwies der Italiener seinen Teamkollegen George Russell in der Qualifikation auf den zweiten Platz. Der 19-Jährige hatte sich in Shanghai als jüngster Fahrer in der Geschichte der Königsklasse Startplatz eins gesichert und war zwei Wochen später auch in Suzuka schneller als die gesamte Konkurrenz. 

Auf den dritten Rang fuhr der australische McLaren-Pilot Oscar Piastri. Red-Bull-Star Max Verstappen kassierte den nächsten Dämpfer, der Niederländer kam nicht über Platz elf hinaus. «Irgendwas ist falsch mit dem Auto. Es ist plötzlich unfahrbar», klagte der 28-Jährige am Boxenfunk. Seine Rekordserie von vier Japan-Siegen nacheinander dürfte diesmal reißen. Auch Audi-Pilot Nico Hülkenberg schaffte es als 13. nicht in den letzten Abschnitt der Qualifikation.

Vor dem dritten Saisonlauf am Sonntag (7.00 Uhr/Sky) führt der Brite Russell die Gesamtwertung mit vier Punkten Vorsprung vor Antonelli an. Russell hatte den Auftakt in Australien und den Sprint in China gewonnen, sein italienischer Teamkollege holte sich im Hauptrennen in Shanghai seinen ersten Grand-Prix-Sieg.

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