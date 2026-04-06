Masters-Turnier

Tennisprofi Altmaier in Monte-Carlo früh ausgeschieden

Daniel Altmaier verliert sein Auftaktmatch gegen den Tschechen Tomas Machac in drei Sätzen. Nun sind die Augen auf Alexander Zverev gerichtet, der vor seiner ersten Aufgabe gewarnt sein dürfte.

Daniel Altmaier ist in Monte-Carlo ausgeschieden. (Archivbild) Foto: Frank Molter/dpa
Daniel Altmaier ist in Monte-Carlo ausgeschieden. (Archivbild)

Monte-Carlo (dpa) - Tennisprofi Daniel Altmaier hat sein Auftaktmatch beim Masters-1000-Turnier in Monte-Carlo verloren. Der Deutsche unterlag dem Tschechen Tomas Machac in einer umkämpften Partie mit 4:6, 6:1, 3:6.

Nach verlorenem ersten Satz zeigte sich Altmaier stark verbessert. Nach einem schnellen Break zum 3:1 wehrte er in einem umkämpften Aufschlagspiel Breakbälle ab und erhöhte auf 4:1 - die Entscheidung im zweiten Durchgang. Im entscheidenden dritten Satz gab Altmaier beim Stande von 2:3 seinen Aufschlag ab - und schaffte kein Re-Break mehr.

Altmaiers Formkurve hatte zuletzt nach oben gezeigt. Nach einem denkbar schlechten Start ins neue Jahr mit acht Auftaktniederlagen in Folge hatte er bei einem Challenger-Turnier in Neapel immerhin das Finale erreicht und danach in beim ATP-250-Turnier in Bukarest zwei Spiele gewonnen.

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Zverev vor Auftaktspiel gewarnt

Für den deutschen Tennisstar Alexander Zverev beginnt das Turnier nach einem Freilos mit dem Zweitrunden-Match gegen den chilenischen Qualifikanten Cristian Garin. Zverev dürfte gewarnt sein, in bisher drei Aufeinandertreffen konnte der Deutsche gegen den 29-Jährigen erst einmal gewinnen.

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