Tennisprofi Altmaier in Monte-Carlo früh ausgeschieden

Monte-Carlo (dpa) - Tennisprofi Daniel Altmaier hat sein Auftaktmatch beim Masters-1000-Turnier in Monte-Carlo verloren. Der Deutsche unterlag dem Tschechen Tomas Machac in einer umkämpften Partie mit 4:6, 6:1, 3:6.

Nach verlorenem ersten Satz zeigte sich Altmaier stark verbessert. Nach einem schnellen Break zum 3:1 wehrte er in einem umkämpften Aufschlagspiel Breakbälle ab und erhöhte auf 4:1 - die Entscheidung im zweiten Durchgang. Im entscheidenden dritten Satz gab Altmaier beim Stande von 2:3 seinen Aufschlag ab - und schaffte kein Re-Break mehr.

Altmaiers Formkurve hatte zuletzt nach oben gezeigt. Nach einem denkbar schlechten Start ins neue Jahr mit acht Auftaktniederlagen in Folge hatte er bei einem Challenger-Turnier in Neapel immerhin das Finale erreicht und danach in beim ATP-250-Turnier in Bukarest zwei Spiele gewonnen.

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