Helsinki (dpa) - Italiens Tennisstar Jannik Sinner ist erfolgreich am Knie operiert worden. Wie das Management des 25-Jährigen mitteilte, sei bei dem kleinen Eingriff der Zustand des Iliotibialbands, das an der Außenseite des Oberschenkels vom Becken bis zum Schienbein verläuft, verbessert worden. Die OP wurde vom finnischen Orthopäden Lasse Lempainen durchgeführt. Nun beginne die Rehabilitation.

«In den letzten Monaten haben wir gemeinsam mit meinem Team alles versucht, um meine Verletzung ohne Operation zu behandeln. Nach einigen sehr ermutigenden Fortschritten zu Beginn reagierte mein Knie leider nicht so, wie wir alle gehofft hatten», sagte Sinner.

Damit verschiebt sich das Comeback von Sinner weiter, eine Teilnahme an den Australian Open im Januar 2027 scheint ausgeschlossen. Wann der frühere Weltranglistenerste wieder auf die Tour zurückkehren wird, ließ die Mitteilung offen. Sinner hat seit dem gewonnenen Wimbledon-Finale gegen Alexander Zverev Mitte Juli kein Match mehr bestritten.