«Tolle Entwicklung»: Deutsche Darts-Profis im Aufschwung

Vor allem Senkrechtstarter Pietreczko, Spitzname Pikachu, äußert seine Ziele für die WM in London offensiv. «Ich fahre zum Turnier, um es zu gewinnen. Das haben 90 Prozent Spieler im Kopf. Man würde lügen, wenn man sagt: Ich fahre hin, um in der dritten Runde rauszufliegen. Man will immer gewinnen», sagte Debütant Pietreczko, der es in der dritten Runde mit WM-Topfavorit Luke Humphries aus England zu tun bekommt.