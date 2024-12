Top-Start und Titelträume: Deutsche Tage im Ally Pally

London (dpa) - Angst vor dem großen sportlichen Absturz hat Gabriel Clemens nicht. Stattdessen reist Deutschlands bekanntester Darts-Profi mit Vorfreude nach London. «Ich habe gute Erinnerungen. Ich mag die WM einfach. Ich liebe es, im Ally Pally zu spielen», sagte Clemens vor der Rückkehr an die Stätte seines größten Erfolgs. Wenn er am Donnerstag (16.30 Uhr/DAZN und Sport1) auf den walisischen Außenseiter Robert Owen trifft, ist die Fallhöhe gleich aus zwei Gründen so groß wie nie zuvor.