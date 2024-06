Tour: Deutsche Profis «Außenseiter» bei Etappensiegen

Florenz (dpa) - Jan Ullrich ist optimistisch. Zumindest, wenn es um das Potenzial der deutschen Radprofis bei der Tour de France geht. «Wir können schon jetzt eine Etappe gewinnen. Ich glaube auch, dass uns dies auch dieses Jahr bei der Tour gelingt», sagte der 50 Jahre alte Ex-Profi der Deutschen Presse-Agentur vor der am Samstag beginnenden 111. Ausgabe der Frankreich-Rundfahrt.

Ullrich, der 1997 die Tour gewonnen hatte und im vergangenen Jahr ein Doping-Geständnis ablegte, holte zwischen 1996 und 2003 sieben Tour-Etappenerfolge. «Die Möglichkeit ist immer da», meinte er. «Da kann auch ein Mann wie Simon Geschke mal in eine Gruppe gehen.»

Knapp sind die Radprofis Georg Zimmermann und Phil Bauhaus an einem Etappensieg bei der Tour gescheitert. Simon Geschke spricht dem deutschen Mini-Aufgebot Lob aus.

Gemeinsam mit sieben anderen Deutschen geht Geschke am Samstag in der italienischen Stadt Florenz an den Start. 2017 waren es mal 16 Starter. Immerhin geht der Trend leicht nach oben: 2023 nahmen sieben deutsche Profis teil. Zum Vergleich: Die Franzosen sind dieses Jahr mit 32 Rennfahrern vertreten, die Belgier mit 28 Profis.