Tränen und Glückwünsche: McIlroy vollendet Golf-Grand-Slam

Major-Turnier in Augusta

Masters: Golfstar McIlroy vor Schlusstag in Führung

Seit elf Jahren jagt Rory McIlroy den sogenannten Karriere-Grand-Slam: Siege bei allen vier Golf-Majors. Am Sonntag könnte es klappen. Dank der nächsten starken Runde liegt er in Augusta in Führung.