Transfer-Zeitplan des FC Bayern: Nichts Konkretes zu Dier

Und Trainer Thomas Tuchel äußerte zu dem Thema Verstärkungen der knapp besetzten Defensive nach dem arg ausbaufähigen 1:1 im Test gegen den FC Basel in der Schweiz: «Der Zeitplan ist schon überschritten. Der Wunsch war 2.1.»

Der 50-Jährige versicherte aber zugleich, dass sowohl der Verein als auch er immer noch entspannt seien. «Denn ich weiß, wie schwierig es ist im Winter. Die Wintertransferphase ist kompliziert, sehr viele gute Vereine in der Champions League haben ihre eigenen Ziele. Wir schauen auf einem Niveau, das uns weiterhilft. Deshalb ist es sehr schwierig.»

Gegen Basel musste Tuchel etwa durch die Abwesenheit von Minjae Kim (Asien-Cup) oder des angeschlagenen Konrad Laimer (Kniebeschwerden) in der Abwehr erneut improvisieren. Joshua Kimmich agierte als rechter Außenverteidiger, Nationalmannschafts-Kollege Leon Goretzka half in der zweiten Hälfte einmal mehr in der unterbesetzten Innenverteidigung aus.