Tuchel freut sich auf Rekordpaarung - Dier winkt Joker-Debüt

«Das ist eine ganz klassische Begegnung, die für mich als Jugendlicher mit den größten Reiz versprüht hat. Das war immer spektakulär, das waren immer viele Tore, da war immer besondere Energie drin», sagte der Trainer des FC Bayern München vor dem Heimspiel gegen den SV Werder Bremen am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN).

Zum 114. Mal treffen Bayern und Bremen, die beiden Fußballvereine mit den meisten Bundesliga-Partien, aufeinander. Doch anders als in Jugendzeiten des heute 50-jährigen Tuchels ist Werder seit Jahren kein Münchner Titelkonkurrent mehr, sondern ein zuverlässiger Punktelieferant. Die Bayern sind gegen Bremen seit 28 Liga-Spielen ungeschlagen - eine Rekordserie in der Bundesliga-Geschichte. Werders letzter Sieg liegt über anderthalb Jahrzehnte zurück. Damals gab es in München ein 5:2 gegen die Klinsmann-Bayern.