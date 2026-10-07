125. Länderspiel

Tuchel adelt Rekordmann Kane: «Unglaublich»

Harry Kane stellt mit seinem 125. Länderspiel den englischen Rekord von Peter Shilton ein und glänzt beim Sieg gegen Tschechien. Nicht nur sein Trainer lobt den Ausnahmefußballer danach.

Von seinem Trainer Thomas Tuchel (l) bekam Harry Kane nach seinem Rekordspiel Lob. Foto: Kirsty Wigglesworth/AP/dpa
Von seinem Trainer Thomas Tuchel (l) bekam Harry Kane nach seinem Rekordspiel Lob.

London (dpa) - Englands Trainer Thomas Tuchel hat seinen neuen Rekordnationalspieler Harry Kane nach dessen historischem Auftritt in den höchsten Tönen gelobt. «Unglaublich. Er verdient diese Bühne, er verdient dieses Lob», sagte Tuchel nach dem 3:0-Sieg gegen Tschechien in der Nations League im Wembley-Stadion. Bayern-Star Kane hatte mit seinem 125. Länderspiel den englischen Rekord von Peter Shilton eingestellt. 

Der Kapitän prägte die Partie auch sportlich. Seine Flanke führte zu einem Eigentor der Tschechen, anschließend erzielte Kane selbst zwei Treffer. Bei seiner Auswechslung kurz vor dem Ende verabschiedeten ihn die Fans mit stehenden Ovationen. «Er war erneut entscheidend für uns. An diesem ganz besonderen Tag für ihn, an dem er mit Peter Shilton gleichgezogen hat, befindet er sich damit auf einem ganz besonderen Niveau», sagte Tuchel. 

Bellingham: Kane bester englischer Spieler 

Großes Lob gab es auch von seinem Mitspieler Jude Bellingham: «Er ist der beste englische Spieler, der jemals das Trikot getragen hat, und es ist eine Ehre, mit ihm zusammenzuspielen. Er ist nahezu unerreicht. Er schießt Tore am Fließband, geht tief in die Tiefe und räumt die Zweikämpfe ab. Er wird immer besser», betonte der 23-Jährige. Kane sei «ein unglaublicher Mensch - als Kapitän und als Person.» 

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Kane selbst stufte den Abend als einen der Höhepunkte seiner Karriere ein: «Ich denke, das gehört ganz nach oben», sagte der 33 Jahre alte Stürmer des FC Bayern München. «Im Laufe einer Karriere gibt es so viele Meilensteine. Das übertrifft selbst meine kühnsten Träume. Mit 125 Länderspielen gemeinsam an der Spitze zu stehen, ist ein enormes Privileg.» Er liebe es, für die englische Nationalmannschaft zu spielen, und komme immer sehr gerne zu den Lehrgängen.

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