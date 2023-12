Tuchel zu Abstellungen im Januar: «Immer extrem unglücklich»

München (dpa) - Das Thema Abstellungen für Afrika- und Asien-Cup beschäftigt Bayern Münchens Trainer Thomas Tuchel. Es sei schon «immer extrem unglücklich» gewesen, für diese Wettbewerbe Spieler mitten in der Saison freigeben zu müssen, sagte Tuchel. «Deshalb werden wir damit umgehen und Lösungen finden.» Die Münchner dürften mit Verteidiger Minjae Kim (Südkorea) sowie Außenverteidiger Noussair Mazraoui (Marokko) und Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting (Kamerun) betroffen sein.

Bei Mazraoui könnte eine Nominierung wegen eines Muskelbündelrisses in der linken Wade zum Zeitspiel werden. «Wenn er nicht dort ist, wird er uns wahrscheinlich auch fehlen», meinte Tuchel mit Blick auf dessen aktuelle Verletzung.

Auch der im Sommer aus Neapel verpflichtete Kim ist nicht ganz glücklich mit der Abstellung für das Asien-Turnier. Der 27-Jährige fürchtet, seinen Stammplatz bei den Bayern an Dayot Upamecano oder Matthijs De Ligt zu verlieren. «Wenn Upa und Matthijs in dieser Zeit gut spielen, werden die beiden wahrscheinlich auch danach erst mal das Abwehrduo sein», sagte Kim dem Nachrichtenportal «t-online.de». Er stelle sich darauf ein, im Februar um den Stammplatz kämpfen zu müssen - obwohl Coach Tuchel in den Hinrunde noch klar auf den Südkoreaner setzte.