Nach 1:5 gegen Schweden

Tunesiens Trainer nach WM-Auftaktpleite vor dem Rauswurf

Tunesien könnte bei der Fußball-WM für ein Kuriosum sorgen. Vieles spricht dafür, dass Trainer Sabri Lamouchi während des Turniers entlassen wird. Sein Nachfolger soll bereits feststehen.

Nach nur einem WM-Spiel ist Tunesiens Trainer Sabri Lamouchi seinen Job offenbar los. Foto: Matias Delacroix/AP/dpa
Nach nur einem WM-Spiel ist Tunesiens Trainer Sabri Lamouchi seinen Job offenbar los.

Monterrey (dpa) - Schnelles Aus nach derber Pleite? Nur einen Tag nach dem 1:5 im WM-Auftaktspiel in Monterrey gegen Schweden steht Tunesiens Nationaltrainer vor dem Rauswurf. Nach dpa-Informationen war das erste Spiel bei der Fußball-Weltmeisterschaft wohl schon das letzte für Sabri Lamouchi. Die Entscheidung soll auf einer Dringlichkeitssitzung der Verbandsspitze getroffen worden sein. Nachfolger soll demnach Mondher Kbaier werden, der bereits in Mexiko weilt.

Das Team um die Bundesliga-Profis Rani Khedira (1. FC Union) und Ellyes Skhiri (Eintracht Frankfurt) war gegen Schweden weitgehend chancenlos geblieben. Im mexikanischen Monterrey erzielten Yasin Ayari in der 7. Minute und in der Nachspielzeit (90.+6), Alexander Isak (30.), Viktor Gyökeres (59.) und Mattias Svanberg die Tore für die Skandinavier. Omar Rekik traf für Tunesien (43.).

Schwere Aufgaben für Nachfolger

Die herbe Niederlage war offenkundig zu viel für den 54 Jahre alten Lamouchi. Seit seiner Verpflichtung als Nationaltrainer Tunesiens im Januar dieses Jahres hatte es nur einen Sieg (1:0 gegen Haiti) gegeben. In der Vorbereitung auf die WM verlor das Team des früheren französischen Nationalspielers mit 0:1 gegen Österreich sowie bei der Generalprobe mit 0:5 gegen Belgien.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

In den verbleibenden beiden WM-Vorrundenspielen steht Tunesien am 21. Juni gegen Japan und am 26. Juni gegen die Niederlande in der Gruppe F stark unter Druck. Der als Nachfolger gehandelte 56-jährige Kbaier war bereits von 2019 bis 2022 tunesischer Auswahltrainer.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Isak und Gyökeres treffen: Schweden deklassiert Tunesien
Zweites Spiel in Gruppe F

Isak und Gyökeres treffen: Schweden deklassiert Tunesien

Bei der WM in Katar war Schweden nicht dabei. Im mexikanischen Monterrey starten die Skandinavier stark ins XXL-Turnier. Auf die beiden Topstars ist Verlass. Ein tunesischer Bundesligaspieler patzt.

15.06.2026

Absage an Tunesien: KSC-Juwel Ben Farhat erklärt WM-Verzicht
2. Fußball-Bundesliga

Absage an Tunesien: KSC-Juwel Ben Farhat erklärt WM-Verzicht

Louey Ben Farhat wird nicht bei der WM auflaufen. Die Absage an Tunesiens Nationaltrainer hat Gründe. Ob das Offensiv-Ass auch kommende Saison noch in Karlsruhe spielt, ist offen.

18.05.2026

Italiens Nationaltrainer Gattuso wirft nach WM-Aus hin
Fußball

Italiens Nationaltrainer Gattuso wirft nach WM-Aus hin

Das dritte Debakel in Folge kostet nun auch den Trainer den Job. Italiens Fußball steht vor einem grundlegenden Neubeginn.

03.04.2026

Fußball

Rauswurf mit Schmähkritik: Klinsmann muss in Südkorea gehen

Jürgen Klinsmann ist nicht länger Nationaltrainer in Südkorea. Der Verband reagiert auf das Halbfinal-Aus beim Asien-Cup - und äußert deutliche Kritik am Ex-Bundestrainer.

16.02.2024

Ex-U21-Coach

Kuntz als Türkei-Trainer freigestellt - Nachfolger Löw?

Stefan Kuntz ist nicht mehr Fußball-Nationaltrainer der Türkei. Der Verband hat sich vom früheren Coach der deutschen U21 getrennt. Als Nachfolger ist angeblich Joachim Löw im Gespräch.

20.09.2023