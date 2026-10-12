UEFA bestraft Serbien: Geisterspiel für Klopp?

Nyon/Belgrad (dpa) - Die wichtige Nations-League-Partie in Serbien wird für Jürgen Klopp womöglich zu einem Geisterspiel oder einem Spiel vor einer Mini-Kulisse. Wie aus einem UEFA-Urteil hervorgeht, sind für das vorletzte Gruppenspiel der Fußball-Nationalmannschaft am 13. November (20.45 Uhr) nach jetzigem Stand keine Fans im Stadion von Roter Stern Belgrad zugelassen.

Der europäische Kontinentalverband sanktionierte den DFB-Gegner für rassistisches und diskriminierendes Verhalten seiner Anhänger in den vergangenen Partien gegen Griechenland (1:2) und die Niederlande (1:2). Zudem wird eine Geldstrafe von 50.000 Euro fällig.

Einlass für Kinder und deutsche Fans?

Der serbische Fußballverband will laut einer Mitteilung versuchen, das Urteil abzumildern. Demnach sollen zumindest Kinder Zugang zum Stadion bekommen sowie auch 2.000 deutsche Fans. Konkrete Planungen für eine solche Mini-Kulisse, die auch der kroatische Verband bei einem ähnlichen Urteil bereits einmal für ein Spiel gegen England durchsetzte, gibt es laut UEFA-Angaben aber noch nicht.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Was das Urteil für deutsche Fans bedeutet, die nach Belgrad reisen wollten, und sich bereits um Karten bemüht haben, war zunächst unklar. Das Stadion Rajko Mitic fasst normalerweise gut 55.000 Besucher. Zuerst hatten «Frankenpost» und «Nordbayerischer Kurier» über das UEFA-Urteil berichtet.

Sanktion schon beim Hinspiel

Bereits beim Hinspiel in München am 1. Oktober, bei dem Klopp durch das 2:0 seinen ersten Sieg als Bundestrainer feierte, war es dem serbischen Verband untersagt gewesen, Tickets an seine Fans zu verkaufen.

Für weitere Vergehen seiner Fans muss der serbische Verband nun weitere fast 80.000 Euro zahlen. Ein Fanausschluss für ein Auswärtsspiel wurde für zwei Jahre auf Bewährung ausgesprochen.

Der DFB-Elf bleibt die übliche hitzige Atmosphäre in Belgrad erspart. Nach dem holprigen Start in den Wettbewerb ist ein Sieg Pflicht, um die Chancen auf den Einzug in das Viertelfinale nicht weiter zu verschlechtern. Mit fünf Punkten liegt die Nationalmannschaft hinter den Niederlanden und Griechenland (je acht Punkte) auf dem dritten Rang.

Abstiegsplayoffs drohen