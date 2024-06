US Open: Kaymer und Jäger mit starkem Auftakt

Pinehurst (dpa) - Die deutschen Golfprofis Martin Kaymer und Stephan Jäger sind gut in die 124. US Open gestartet. Beide spielten in Pinehurst im US-Bundesstaat North Carolina eine 70er-Runde und liegen nach Tag eins auf dem geteilten 16. Rang.

Die Führung bei dem dritten Major-Turnier des Jahres teilen sich der Weltranglistendritte Rory McIlroy aus Nordirland und der Amerikaner Patrick Cantlay mit jeweils 65 Schlägen. Dritter ist der Schwede Ludvig Aberg, der nach einer 66er-Runde ins Clubhaus zurückkehrte.

Woods muss aufholen

Der Weltranglistenerste Scottie Scheffler aus den USA beendete den ersten Tag auf dem schweren Par-70-Kurs mit einer 71er-Runde auf dem geteilten 34. Platz. Der 27-Jährige hat in dieser Saison bereits fünf Turniere auf der PGA-Tour gewonnen - darunter auch zum zweiten Mal das prestigeträchtige Masters in Augusta. Der 48 Jahre alte Superstar Tiger Woods spielte zum Auftakt nur eine 74er-Runde und liegt auf dem geteilten 86. Rang. Der 15-malige Major-Sieger aus Kalifornien muss sich am zweiten Tag steigern, um die Qualifikation für die beiden entscheidenden Runde am Wochenende zu schaffen.