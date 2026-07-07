US-Star Balogun gegen Belgien in der Startelf

Seattle (dpa) - Die amerikanische Fußball-Nationalmannschaft setzt im WM-Achtelfinale gegen Belgien auf Stürmerstar Folarin Balogun in der Startelf. Der 25-Jährige steht in der Formation von Nationaltrainer Mauricio Pochettino, nachdem der Fußball-Weltverband FIFA überraschend die Rotsperre aufgehoben hatte.

Weltverband erklärt Belgiens Antrag für unzulässig

Trotz scharfer Kritik und eines Antrags der Belgier ist Balogun für die Partie am Dienstag (2.00 Uhr MESZ/ARD und MagentaTV) in Seattle spielberechtigt, obwohl er beim 2:0 gegen Bosnien-Herzegowina eine Rote Karte gesehen hatte.

Der Antrag war mit der Begründung für unzulässig erklärt worden, dass der belgische Verband «nicht Verfahrenspartei sei und somit keine Beschwerdebefugnis gegen die Entscheidung besitze», wie es in der Entscheidung von der FIFA hieß. Grund dafür ist offenbar, dass die Rote Karte aus einer Begegnung stammt, an der Belgien nicht beteiligt war.

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Viel internationale Kritik

Im Fall Balogun war spekuliert worden, dass US-Präsident Donald Trump bei FIFA-Chef Gianni Infantino angerufen hatte, um sich für eine Aussetzung der Sperre für das WM-Achtelfinale starkzumachen. Er selbst sagte später: «Ich habe um eine Überprüfung gebeten, weil ich nicht dachte, dass es ein Foul war. Ich habe lediglich eine Überprüfung gefordert, weil ich es nicht für ein Foul hielt, und ich kenne mich mit solchen Dingen aus.»