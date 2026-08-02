Versöhnung trotz Hindernissen? Wellbrocks Paris-Rückkehr

Paris (dpa) - An Paris hat Florian Wellbrock ganz bittere Erinnerungen. Bei den Sommerspielen vor zwei Jahren erlebte der Olympiasieger von 2021 dort eine Enttäuschung nach der nächsten. Schwer geschlagen stieg er damals nach dem Freiwasserrennen aus der Seine. An diesem Dienstag springt er erneut in den Fluss, der sich am Eiffelturm vorbei quer durch die französische Hauptstadt zieht. Es könnte eine kleine Versöhnungs-Mission mit der Stadt der Liebe werden, doch vor den Europameisterschaften lief längst nicht alles nach Plan.

«Ich war wegen Infekten leider dreimal für jeweils eine Woche raus aus dem Wasser und musste pausieren», sagte der 28-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. In einer Sportart wie dem Schwimmen, in der es derart auf Ausdauer und genau abgestimmtes Training ankommt, sind die Auswirkungen solcher Ausfälle enorm.

Wellbrock: «Das war schon ungewohnt für mich»

In seiner starken Magdeburger Trainingsgruppe um Olympiasieger Lukas Märtens, Freiwasser-Silbergewinner Oliver Klemet und 800-Meter-Europarekordler Johannes Liebmann sei Wellbrock teilweise nur hinterher geschwommen, sagte er. «Das war schon ungewohnt für mich.»

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal! Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert. Zum Kanal Impressum

Nachdem er bei Olympia im Becken über 800 sowie 1500 Meter bereits im Vorlauf ausgeschieden war und im Freiwasser als Gold-Gewinner von Tokio 2021 Edelmetall klar verpasst hatte, feierte er im vergangenen Jahr bei der WM ein grandioses Comeback. Wellbrock schwamm im Meer von Singapur viermal zu Gold und wäre damit in diesem Jahr eigentlich der Topfavorit. Durch den großen Trainingsrückstand ist jedoch alles anders.

Foto: Jo Kleindl/dpa Bei der vergangenen WM freute sich Wellbrock über vier Titel. (Archivbild)

«Ich möchte auf jeden Fall in die Top Ten schwimmen», gibt Wellbrock als Ziel für das erste Rennen über zehn Kilometer aus (Dienstag, 10.00 Uhr/ZDF-Livestream). «Bei den Rennen danach müssen wir gucken, wie gut ich durchkomme und wie der Körper das wegsteckt.» Trotz der Schwierigkeiten in der Vorbereitung verspürt Wellbrock nach eigenen Angaben Vorfreude.

Weltcup-Start wird Medaillenkandidatin Boy zum Verhängnis

Bei Nationalteam-Kollegin Lea Boy ist das anders. Die 26-Jährige, die es im Freiwasser-Weltcup dieses Jahr schon aufs Podest schaffte und zu den Medaillenkandidatinnen bei der EM zählte, hat es noch schlimmer erwischt als Wellbrock.

Boy hatte sich vor gut einem Monat beim Weltcup in Setúbal einen Magen-Darm-Infekt eingefangen und sagte ihre geplante Paris-Reise ab. «Nach dem Weltcup in Portugal bin ich einfach zu lange ausgefallen, nun fehlt mir dadurch die Substanz für ein Topergebnis. Und für einen Platz außerhalb der Top Ten muss ich dort nicht hinfahren», sagte sie «germanaquatics.de».

Foto: Vincent Thian/AP/dpa Lea Boy hat ihren EM-Start abgesagt. (Archivbild)

Zahlreiche Athletinnen hatten nach den Rennen im Atlantik gesundheitliche Probleme. Einige mussten sogar in die Notaufnahme. Schuld war wohl die Wasserqualität - ein immer wieder problematisches Thema im Freiwasser. So klagte die deutsche Schwimmerin Leonie Beck nach dem olympischen Wettkampf vor zwei Jahren in der Seine über Erbrechen.

«Wir haben vom Verband Impfungen empfohlen bekommen, die man vor der EM machen soll», sagte Wellbrock nun vor der Rückkehr in den Fluss. «Da ist zum Beispiel Hepatitis A dabei und andere Dinge, von denen ich noch nie etwas gehört habe. Damit muss man sich leider beschäftigen vor den Freiwasserrennen.»

Wellbrock sieht Schwächen beim Messverfahren

Problematisch ist aus seiner Sicht das Messverfahren zur Überprüfung der Wasserqualität. «48 Stunden vor Rennstart werden Wasserwerte erhoben. Die gehen ins Labor und dann kriegt man die Freigabe oder nicht», sagte Wellbrock. «Beim Weltcup in Portugal habe ich zum Beispiel gehört, dass die Tanker, die dort ankern, da vor der Fahrt aufs Meer ihre Toilette entleeren. Wenn die Wasserwerte dann schon gemessen worden sind, bringt das natürlich nichts.»

Immerhin: Tanker gibt es in der Seine nicht und nicht nur deshalb ist Wellbrock mit Blick auf die Sauberkeit diesmal zuversichtlich. Eine Bekannte von ihm sei in dem Abschnitt, in dem diesmal die Rennen stattfinden, zuletzt im Wasser gewesen. Auch Tage danach ging es ihr laut Wellbrock noch gut. Das macht Mut.