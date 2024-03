Verstappen auf Startplatz eins in Saudi-Arabien

Dschidda (dpa) - Titelverteidiger Max Verstappen ist in der Formel 1 weiter nicht zu bremsen und hat sich auch für den Grand Prix in Saudi-Arabien den besten Startplatz gesichert.

Für Verstappen ist es die erste Pole Position auf dem ultraschnellen Stadtkurs. Nach seinem überlegenen Auftaktsieg vor einer Woche in Bahrain ist der dreimalige Weltmeister aus den Niederlanden auch für den zweiten Saisonlauf der klare Favorit. Das Rennen wird aus Rücksicht auf den beginnenden islamischen Fastenmonat Ramadan bereits am Samstag (18.00 Uhr/Sky) gefahren.

Seine unerwartete Premiere wird in Dschidda der erst 18 Jahre alte Oliver Bearman feiern. Der Brite vertritt Carlos Sainz im Ferrari, weil der Spanier sich wegen eines entzündeten Blinddarms kurzfristig einer Operation unterziehen musste. Sainz hatte bereits kurz nach seiner Ankunft in Saudi-Arabien über Unwohlsein geklagt, die Trainingsrunden am Donnerstag aber noch bestritten. Am Freitag musste er sich dann ins Krankenhaus begeben. Die Operation überstand er nach Ferrari-Angaben gut.