Verstappen Schnellster im Dschidda-Auftakttraining

Dschidda (dpa) - Weltmeister Max Verstappen ist zur Bestzeit im Auftakttraining zum Formel-1-Rennen in Saudi-Arabien gerast. Der Red-Bull-Pilot drehte in 1:29,659 Minuten die schnellste Runde auf dem Dschidda Corniche Circuit. Verstappen zeigte sich nach seinem Sieg beim ersten Grand Prix des Jahres am vergangenen Wochenende in Bahrain also weiter unbeeindruckt von der Affäre um seinen Teamchef Christian Horner.