Verstappen holt Startplatz eins für Sprint in Miami

Dritter wurde sein Teamkollege Sergio Pérez. «Es hat sich ziemlich schrecklich angefühlt. Es war jetzt ein bisschen glücklich, aber ich nehme das natürlich mit», sagte Verstappen. Der 26-Jährige startet damit als klarer Favorit in den 100 Kilometer langen Sprint am Samstag (18.00 Uhr/Sky).

Im ersten Auftritt nach dem Gewinn seines dritten WM-Titels muss Max Verstappen einen Dämpfer hinnehmen. Die Pole Position in Austin geht an einen Ferrari.Pioloten.

Nico Hülkenberg überzeugte im Haas-Rennwagen als Zehnter. «Das ist okay. Es wäre ein bisschen mehr drin gewesen, wenn ich auf die Zeiten gucke», sagte Hülkenberg und gestand angesichts der Hitze in Florida: «Mir glüht die Birne.»

Verstappen hat die beiden bisherigen Formel-1-Rennen in Miami gewonnen. In diesem Jahr sammelte der Niederländer in fünf Grand Prix bereits vier Siege und führt die Gesamtwertung klar an.