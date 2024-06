Sieg und erster Startplatz: Perfekter Tag für Verstappen

Spielberg (dpa) - Dem hart erkämpften Sprintsieg ließ Max Verstappen die überlegene Pole Position für den Großen Preis von Österreich folgen. An einem perfekten Tag in Spielberg hat der Formel-1-Weltmeister die Angriffe der Konkurrenz souverän abgewehrt und seinen Vorsprung in der Gesamtwertung weiter ausgebaut. Auch am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) geht der 26-jährige Niederländer vom ersten Startplatz als Favorit in das Hauptrennen.

«Das hat richtig gut funktioniert. Das Auto hat sich sehr gut angefühlt und jede Runde hat wirklich Spaß gemacht», sagte Verstappen nach dem Qualifying, das er zu jeder Zeit dominierte. Die 40. Pole seiner Laufbahn sicherte sich der dreimalige Weltmeister in 1:04,314 Minuten gut vier Zehntelsekunden vor McLaren-Fahrer Lando Norris und George Russell im Mercedes. «Max war in seiner eigenen Liga, wir hätten einfach nicht mehr machen können», sagte der Brite Norris. Teamkollege Oscar Piastri, der eigentlich Dritter war, wurde seine schnellste Runde nachträglich gestrichen. Der Australier wurde als Siebter gewertet.

Verstappen gewinnt auch dritten Saison-Sprint

Zuvor hatte sich Verstappen im vor allem zu Beginn packenden Kurzrennen über 100 Kilometer vor Piastri und Norris durchgesetzt. Verstappen wiederholte in der Steiermark seinen Triumph aus dem Vorjahr und entschied auch den dritten Sprint der Saison für sich. Als Lohn gab es acht WM-Punkte. Vor dem elften von insgesamt 24 Saisonläufen führt Verstappen, der schon im Vorjahr in Spielberg das Hauptrennen gewann, in der Gesamtwertung mit 70 Punkten Vorsprung komfortabel vor Norris.

«Man konnte sehen, dass sie es mir schwer gemacht haben. Wir mussten für diesen Sieg arbeiten», sagte Verstappen zu den Angriffen der McLaren-Fahrer im Sprint. Norris ärgerte sich derweil, dass er seine kurze Führung nicht halten konnte und sich zwischenzeitlich «wie ein Amateur» verhielt. «Es gibt Dinge, die ich hätte besser machen können. Aber es war zu schwer, an Max vorbeizukommen», sagte der 24-jährige Brite.

Spektakuläre Manöver in der Sommerhitze

Zunächst hatte der erste Start abgebrochen werden müssen, weil Fotografen hinter den Absperrungen in der ersten Kurve ein Sicherheitsrisiko darstellten. Beim zweiten Versuch verteidigte der dreimalige Champion Verstappen seinen ersten Platz, musste sich dann aber schnell gegen Norris und Piastri wehren. Norris übernahm in der fünften Runde für einige Meter die Spitze, wurde dann aber von Verstappen und Piastri in einem hart geführten Dreikampf einkassiert.