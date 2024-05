Verstappen steht weiter zu Red Bull: «Vertrauen ist noch da»

«Ja. Mein Vertrauen in das Team ist noch immer da», sagte der 26-jährige Niederländer am Rande des Rennens an diesem Wochenende in Miami dem TV-Sender Sky. Auf Nachfrage, ob er einen Wechsel nach dieser Saison ausschließen könne, antwortete der dreimalige Champion knapp: «Normalerweise schon.»