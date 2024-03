Verstappens Absichtserklärung: «Bin glücklich» bei Red Bull

Verstappen findet das «schön zu hören.» Das habe aber keinen Einfluss auf seine Entscheidungen. Ob er sich vorstellen könne, einmal zu Mercedes zu wechseln? «Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was nach 2028 passiert. Ich weiß nicht, ob ich in der Formel 1 bleibe oder einen neuen Vertrag unterschreibe», meinte er.

Red Bull will seinen Starpiloten aber nicht zur Vertragserfüllung zwingen. «Wenn jemand nicht in diesem Team arbeiten will, dann werden wir niemanden gegen seinen Willen zwingen, hier zu arbeiten», hatte Teamchef Horner in Saudi-Arabien erklärt.