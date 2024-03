Familienkrise bei Red Bull: Mercedes schmeichelt Verstappen

Das kann Verstappen eigentlich auch sein. Red Bull rast seit drei Jahren der Konkurrenz in der Motorsport-Königsklasse davon. Und nach zwei Grand-Prix-Erfolgen Verstappens zum Saisonstart fallen einem schon vor dem dritten Rennen am Sonntag (5.00 Uhr deutsche Zeit/Sky) nicht besonders viele Gründe ein, warum sich daran etwas ändern sollte. Wenn da nicht die explosive Affäre um Red-Bull-Teamchef Christian Horner wäre.

Steht in der Formel 1 der nächste Transferhammer an? Der Machtkampf bei Red Bull könnte Verstappen zu Mercedes führen, wird spekuliert. Eine Rolle könnte dann auch noch Alonso spielen - bei Red Bull.

Der Formel-1-Machtkampf bei Red Bull hat die nächste Wendung genommen. Eine, die Max Verstappen gar nicht gefällt. Was er sagt, ist mehr als nur eine Botschaft an die Bosse.

Das ist aber nicht immer leicht. Mercedes zum Beispiel verliert 2025 Rekordweltmeister Lewis Hamilton an Ferrari. Und Teamchef Toto Wolff ist bei der Nachfolgesuche über die Flirtphase in der Personalie Verstappen schon längst hinaus. «Ich hätte ihn liebend gerne», hat Wolff zuletzt offensiv geworben. «Es gibt kein Team im gesamten Feld, das nicht Handstände machen würde, um ihn im Auto zu haben.»

Verstappen fühlte sich in seiner hemdsärmligen Art geschmeichelt. «Es immer schön, das zu hören. Toto und ich, wir hatten unsere kleinen Momente, aber das ist normal zwischen zwei Teams, die um Meisterschaften kämpfen. Der Respekt war immer da», sagte Verstappen. Nur ändere das nichts an seinem Entscheidungsprozess.

Einen Wechsel zu Mercedes schloss Verstappen jedoch nicht kategorisch aus. «Ich weiß nicht, was nach 2028 passiert. Ich weiß nicht, ob ich in der Formel 1 bleibe oder einen neuen Vertrag unterschreibe», meinte der 26-Jährige.

Red Bull kann Verstappen aktuell den besten Wagen im Feld stellen. Das ist immer wesentlich für einen Starpiloten. Doch auf Vertragserfüllung will das Team nicht pochen. «Wenn jemand nicht in diesem Team arbeiten will, dann werden wir niemanden gegen seinen Willen zwingen, hier zu arbeiten», sagte Teamchef Horner vor zwei Wochen in Saudi-Arabien. Was wohl der «thailändische Spion» von dieser Aussage halten würde?