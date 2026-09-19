Volleyballer stehen nach Fünf-Satz-Krimi im EM-Viertelfinale

Sofia (dpa) - Die deutschen Volleyballer sind bei der Europameisterschaft mit einem Comeback-Sieg gegen Vizeweltmeister Bulgarien ins Viertelfinale gestürmt. Die Mannschaft des Deutschen Volleyball-Verbandes holte einen 0:2-Rückstand auf und besiegte den Gastgeber in Sofia mit 3:2 (21:25, 21:25, 25:19, 25:23, 15:12). Gegner in der Runde der letzten Acht ist am Dienstag der Weltranglistenerste und Titelverteidiger Polen. Erfolgreichster Angreifer im Team von Bundestrainer Massimo Botti war Erik Röhrs mit 20 Zählern.

«Das war unsere Energie auf dem Feld. Alle zusammen, wie eine Familie», sagte Mittelblocker Anton Brehme nach dem Erfolg.

Nächster Ausfall beim DVV-Team

Trotz vier Siegen in fünf Vorrundenspielen gingen die Deutschen als leichter Außenseiter in die Partie. Auch, weil sie den nächsten schmerzhaften Ausfall verkraften mussten. Weltklasse-Zuspieler Johannes Tille konnte wegen eines Mittelfußbruchs nicht spielen. Für ihn begann Kapitän Jan Zimmermann.

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Mehr als 10.000 Fans in der Arena 8888 feuerten die Heimmannschaft in Sofia frenetisch an. Es war ein Hexenkessel «Wir erwarten sie sehr stark vor ihrem eigenen Publikum. Es wird ein hartes Match, aber wird sind vorbereitet», hatte Deutschlands Diagonalspieler Erik Röhrs vor der Partie gesagt.

Nikolov-Brüder spielen stark auf

Zu Beginn verzogen die Bulgaren einige Schläge. Die deutsche Defensive hielt viele Bälle im Spiel, der eigene Aufschlag war zunächst aber zu fehleranfällig. Ganz anders bei den Hausherren. Einige starke Bälle von Außenangreifer Aleksandar Nikolov mit mehr als 120 km/h sorgten für eine Vorentscheidung im Satz.

Foto: Julius Frick/dpa Bottis Team lief in den ersten beiden Sätzen immer wieder Rückständen hinterher. (Archivbild)

Auch im zweiten Durchgang mussten die Deutschen immer wieder einem kleinen Rückstand hinterherlaufen. Ein Ass von Röhrs brachte das 4:4, aber nach einigen schönen Zuspielen vom zweiten Nikolov-Bruder Simeon zogen die Bulgaren wieder davon. Zwar konnte das DVV-Team nochmal verkürzen, aber der Aufschlag machte für die Gastgeber weiter den Unterschied.

Dann konnten die Deutschen erstmals mit einer Führung im Rücken spielen. Die Bulgaren machten mehr Fehler. Röhrs sorgte nach einem Zuspiel von Zimmermann für das 18:15. Anton Brehme schaffte weitere wichtige Punkte. Ein Ass von Tobias Brand brachte den Anschluss.

Aufschlagfehler bringt Sieg

Das Spiel war jetzt sehr ausgeglichen. Aleksandar Nikolov kam kaum noch zum Zug. Mit einem Dreierblock ging die DVV-Mannschaft 17:16 in Führung. Eine Aufschlagserie von Spezialist Tim Peter brachte ein Polster. Brand schlug die Finger der bulgarischen Abwehr zum Satzgewinn an.