«Vom anderen Stern»: Lobeshymnen für Handball-Torhüter Wolff

Eine Weltrekordkulisse von 53.586 Zuschauern erlebte gleich zu Turnierbeginn einen deutschen Keeper in Top-Form. Wolff parierte laut offizieller Statistik 13 Würfe der Schweizer - das bedeutete eine brillante Quote von rund 60 Prozent. «Das ist einfach nur unglaublich. Wenn du so einen Torhüter im Rücken hast, kannst du so ein Spiel gar nicht verlieren», sagte Rechtsaußen Timo Kastening.