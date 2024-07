Von der Schwäche zur Stärke: Zverev und der Aufschlag

London (dpa) - Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev macht neben seinem schmerzenden Knie in Wimbledon auch mit seinem konstanten und wuchtigen Aufschlag von sich reden. In drei Matches hat er noch kein Aufschlagspiel abgegeben. Auch im Achtelfinale dürfte ein starkes Service helfen, um die Prüfung gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz zu bestehen.

Der Halbfinal-Fluch ist beendet: Alexander Zverev erlebt einen traumhaften Freitag in Paris und besiegt Casper Ruud. Nun greift er nach der Sandplatz-Krone.

Ein Schreckmoment, ein außergewöhnlicher Tiebreak und Pep Guardiola auf der Tribüne: Das Wimbledon-Match von Zverev bietet Gesprächsstoff. Sein Knie will er untersuchen lassen.

2020 hatte der Hamburger im Grand-Slam-Endspiel von New York nach einer 2:0-Satzführung gegen den Österreicher Dominic Thiem noch verloren. In dem Jahr hatte er «riesige Aufschlagprobleme», erinnerte Zverev. Die Zeiten, dass der Aufschlag ein Problem sein kann und ihm zahlreiche Doppelfehler passieren, scheinen inzwischen abgeschüttelt.

Noch wartet der deutsche Topspieler auf seinen ersten Grand-Slam-Titel. In Wimbledon will er am Montag erstmals ins Viertelfinale einziehen.