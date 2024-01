Vor EM: Pekeler tritt aus Nationalmannschaft zurück

Am Samstag (18.00 Uhr) wird Pekeler beim zweiten Testspiel gegen Portugal offiziell verabschiedet. «Ich hatte viele schöne Jahre in der Nationalmannschaft, auch wenn die erfolgreichsten direkt am Anfang waren», sagte Pekeler. Mit der Nationalmannschaft hatte Pekeler 2016 die Europameisterschaft gewonnen und bei den Olympischen Spielen Bronze geholt.