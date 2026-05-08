Wechselhafter Zverev besiegt Altmaier in Rom

Rom (dpa) - Tennisstar Alexander Zverev hat nach einer wechselhaften Leistung beim Masters-1000-Turnier in Rom das deutsche Duell mit Daniel Altmaier gewonnen. Der körperlich angeschlagene Weltranglistendritte setzte sich mit 7:5, 6:3 durch und erreichte die dritte Runde. Dort trifft Zverev entweder auf Tallon Griekspoor aus den Niederlanden oder den Belgier Alexander Blockx.

«Ich bin auch nur ein Mensch, der auch mal krank wird», sagte Zverev bei Sky: «Viel Tennis gespielt, mein Immunsystem ist wahrscheinlich ein bisschen runtergegangen.» Er habe «Fieber gehabt die letzten paar Nächte», verriet der 29 Jahre alte Hamburger: «Aber ich bin glücklich, dass ich das Match irgendwie überstanden habe, weil ich bin mir sicher, dass ich mich übermorgen besser fühlen werde.»

Lys verpasst Überraschung gegen Osaka - auch Struff raus

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Jan-Lennard Struff schied dagegen in der zweiten Runde aus. Der 36 Jahre alte Warsteiner musste sich dem Tschechen Jiri Lehecka mit 6:7 (4:7), 3:6 geschlagen geben.

Eva Lys verpasste eine Überraschung knapp. Die Hamburgerin bot der früheren Weltranglistenersten Naomi Osaka aus Japan einen harten Kampf, verlor aber mit 4:6, 6:4, 3:6. In der italienischen Hauptstadt bereiten sich die Tennisprofis auf die French Open vor, die am 24. Mai in Paris beginnen.

Nur selten Weltklasse-Tennis von Zverev

Zverev, der oft ans Netz vorrückte und auf schnelle Ballwechsel aus war, war körperlich augenscheinlich nicht in Topform. Der Olympiasieger von 2021 machte ungewohnt viele Fehler, zwischendurch blitzte aber auch seine Extraklasse immer wieder auf.

Nachdem Zverev zunächst Breakchancen erfolgreich abgewehrt hatte, nahm er selbst seinem Gegner den Aufschlag zur 4:2-Führung ab. Als er dann zum Satzgewinn aufschlug, holte sich Altmaier das Re-Break. Doch der Favorit fing sich wieder und verhinderte den Tiebreak mit einem herausragenden Passierschlag zum 7:5.