Turin (dpa) - Mit fünf vergebenen Matchbällen in Serie und dem schmerzverzerrten Gesicht machte Alexander Zverev auch Boris Becker ein wenig nervös. «Ich schüttele gerade den Kopf und bin ein bisschen sprachlos, was eigentlich nie passiert bei mir», sagte das Tennis-Idol als Sky-Experte. Doch Zverev bewahrte mit Kämpfer-Qualitäten auch im dritten Match seine makellose Bilanz bei den ATP Finals und gab hinterher Entwarnung wegen seiner körperlichen Probleme.

Es werde keine medizinischen Untersuchungen geben, denn: «Ich weiß, was es ist. Es ist nichts Außergewöhnliches», sagte der Weltranglistenerste nach dem 6:4, 7:6 (8:6)-Sieg zum Gruppenabschluss gegen den Franzosen Arthur Fils in Turin. Als Folge seiner schweren Knöchelverletzung bei den French Open 2022 habe sich eine Sehne, die über dem Knochen verläuft, verschoben, erklärte der Hamburger.

Als wenn «ein Nerv reinknallt»

Damit werde er bis zum Ende seiner Karriere klarkommen müssen, sagte Zverev: «So ist es eben.» Tauchen die Schmerzen wie jetzt zu Beginn des Tiebreaks im zweiten Satz auf, spürt er sie nur bei der Aufschlagbewegung. Dann habe er das Gefühl, als wenn «ein Nerv reinknallt». Von der Grundlinie könne er dagegen «ganz normal spielen».

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Mit Hilfe seiner Physiotherapeuten werde er nun alles tun, um im Halbfinale am Samstag bereit und auch «schmerzfrei zu sein». Dann trifft der 29-Jährige auf Daniil Medwedew. Der Russe setzte sich im entscheidenden Gruppenmatch gegen Frances Tiafoe aus den USA mit 6:3, 6:4 durch. Zverevs Bilanz gegen Medwedew (8:14) spricht auf dem Papier gegen den Deutschen.

Im zweiten Halbfinale tritt Spaniens Tennis-Ass Carlos Alcaraz gegen den US-Amerikaner Ben Shelton an. Alcaraz holte ungeachtet seiner körperlichen Probleme gegen Flavio Cobolli seinen dritten Gruppensieg, ein Traumfinale gegen Zverev ist weiter möglich.

Zverevs Aufschlag «eigentlich unspielbar»

Zverev tritt bislang beim Prestigeevent der acht besten Spieler des Jahres wie eine wahre Nummer eins auf. «Ich habe drei von drei Spielen gewonnen», sagte der zweimalige Grand-Slam-Turniergewinner, «damit kann ich glücklich sein.»

Dass er gegen Fils von der Grundlinie nicht seinen besten Tag erwischte und trotzdem gewann, sei «auch etwas Positives». Seine aktuelle Aufschlagstärke macht es den Gegnern ohnehin fast unmöglich, ihn zu breaken und zu besiegen. Zverevs erster Aufschlag sei «eigentlich unspielbar», meinte Ex-Spielerin Andrea Petkovic.

Becker legt im Disput mit Zverev nicht nach

Becker erkennt, dass Zverev durch die großen Erfolge in diesem Jahr noch selbstbewusster den Schläger schwingt: «Da sind überhaupt keine Zweifel zu erkennen.» Der dreimalige Wimbledon-Gewinner ist beeindruckt: «Bis jetzt hat er eigentlich perfekt gespielt.»

Zu seinem öffentlichen Disput mit Zverev wollte sich Becker dagegen nicht weiter äußern. «Alles gut, alles entspannt. Mich freut's, dass er gut Tennis spielt und gewinnt», sagte der 58-Jährige. Er hatte Zverev in der Vergangenheit nicht nur gelobt, sondern für gewisse Dinge auch kritisiert. Das kam bei Zverev nicht gut an, er reagierte darauf angesprochen mitunter schroff («erzählt relativ viel Blödsinn»).