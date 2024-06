Wimbledon ohne Tennisstar Nadal

London/Paris (dpa) - Für die Vorbereitung auf seine letzten Olympischen Spiele verzichtet der spanische Tennisstar Rafael Nadal (37) wie erwartet auf eine Wimbledon-Teilnahme. Der 22-fache Grand-Slam-Turniersieger will weiter auf Sand trainieren und die Rasensaison auslassen, um möglichst fit für die Sommerspiele in Paris zu sein. «Wir glauben, dass es das Beste für meinen Körper ist, den Belag nicht zu wechseln», teilte Nadal mit.

Beim olympischen Tennisturnier im Stade Roland Garros, in dem Nadal 14 French-Open-Titel feierte, will der Ausnahmekönner im Einzel und im Doppel mit Carlos Alcaraz antreten. Die olympischen Tennis-Wettbewerbe beginnen am 27. Juli. Der Rasen-Klassiker in Wimbledon wird vom 1. bis 14. Juli ausgetragen.