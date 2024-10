Wirtz spielt in München und lässt Hoeneß mal wieder träumen

München (dpa) - Das hätte auch Uli Hoeneß gerne gesehen. Florian Wirtz kommt nach München - und das junge Fußball-Genie läuft im Stadion des FC Bayern nicht als Gegner auf wie vor wenigen Wochen mit Bayer Leverkusen in der Bundesliga, sondern in einem Team mit Jamal Musiala. So kommt es aber bekanntlich nicht, wenn die deutsche Nationalmannschaft am Montag (20.45 Uhr/ZDF) gegen den Erzrivalen Holland mit einem weiteren Sieg den Einzug ins Viertelfinale der Nations League vorzeitig klarmachen kann. Musiala muss wegen Hüftbeschwerden passen.