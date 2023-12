WM-Held Götze schreibt Brief an U17: «Ich glaube an Euch»

«Jetzt, kurz vor dem Finale, möchte ich Euch zurufen: Ich glaube an Euch. Ihr schafft das! Belohnt Euch», schrieb der Siegtorschütze des WM-Finals von Rio de Janeiro 2014 in einem Brief auf skysport.de. «Kämpft füreinander. Lauft füreinander. Und helft einander. Macht euer Nebenmann einen Fehler, dann badet ihn aus. Das macht man so, als Team. Und dann wird es klappen. Ich werde Euer Spiel verfolgen, wir spielen ja erst Sonntag in Augsburg», ergänzte der 31 Jahre alte Mittelfeldspieler von Eintracht Frankfurt.