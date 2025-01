WM im Blick: Handballer gewinnen gegen Brasilien

Flensburg (dpa) - Die deutschen Handballer haben sich mit einem glanzlosen Testspiel-Sieg gegen Brasilien auf die Weltmeisterschaft eingestimmt. Der vielversprechende Kader von Bundestrainer Alfred Gislason besiegte die Südamerikaner in Flensburg dank eines starken Schlussspurts deutlich mit 32:25 (13:13). Vor allem in der ersten Halbzeit erinnerte der Auftritt der deutschen Silber-Helden jedoch nur selten an die herausragenden Leistungen bei den Olympischen Spielen. Bester DHB-Werfer waren Renars Uscins, Marko Grgic und Lukas Zerbe mit jeweils vier Toren.