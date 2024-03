Wo kann es für Sainz in der Formel 1 weitergehen?

«Ich bin immer noch ohne Job für das nächste Jahr. Das wird helfen», meinte Sainz über seinen Erfolg am Sonntag in Melbourne. Er fahre aber in erster Linie Rennen, «um mir selbst zu beweisen, dass ich es schaffen kann, wenn man mir ein Auto zur Verfügung stellt, und dass ich an der Spitze mitfahren kann. Das ist die Mentalität und die Herangehensweise, die ich habe und die ich den Rest des Jahres beibehalten werde.»