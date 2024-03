Ferrari-Pilot Sainz nach Operation: «Zehn Tage im Bett»

«Ich fühle mich bereit, ich habe so viel wie möglich getan, um mich zu erholen», erzählte der Spanier im Fahrerlager von Melbourne und nahm auch eine Sitzprobe in seinem Dienstwagen vor.

An Max Verstappen führt wohl auch beim Formel-1-Rennen in Saudi-Arabien kein Weg vorbei. In der Qualifikation zeigt er der Konkurrenz erneut die Grenzen auf.

Der Sohn der gleichnamigen Rallye-Legende will aber noch die Eindrücke aus den ersten beiden Trainings am Freitag und einen Check durch den Motorsport-Weltverband Fia abwarten, ob er sich der Anstrengung im Auto gesundheitlich gewachsen sieht.

Der 29-Jährige hatte zuletzt wegen eines entzündeten Blinddarms auf seinen Start in Saudi-Arabien verzichten müssen und war noch in Dschidda operiert worden. Schon am Tag nach dem Eingriff war er angeblich gegen den Rat der Mediziner als Zuschauer beim Rennen an die Strecke zurückgekehrt.