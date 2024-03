Verstappen rast zur Pole Position in Australien

Melbourne (dpa) - Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat sich die Pole Position für den Grand Prix von Australien gesichert. Der Red-Bull-Pilot aus den Niederlanden verwies in Melbourne mit einer Hammerrunde Ferrari-Pilot Carlos Sainz auf den zweiten Platz.

Verstappen sicherte sich damit auch die dritte Pole Position in dieser Saison, es war die 35. in seiner Karriere. Dritter in der Qualifikation wurde Sergio Perez im zweiten Red Bull. Sainz hatte sich erst vor zwei Wochen einer Blinddarm-Operation unterziehen müssen.