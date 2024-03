Zehnkämpfer Neugebauer startet gut ins Olympia-Jahr

Austin (dpa) - Zehnkämpfer Leo Neugebauer hat einen guten Start ins Olympiajahr erwischt. Der WM-Fünfte führt bei den Clyde Littlefield Texas Relays in seiner Wahlheimat Austin nach dem ersten Tag des Zehnkampfs das Feld mit 4620 Punkten an.

Neugebauer liegt bei dem Wettkampf in den USA vor der Entscheidung in der deutschen Nacht zum Karfreitag knapp hinter seinem WM-Halbzeitergebnis. Bei den Titelkämpfen in Budapest im Vorjahr führte er das Feld nach dem ersten Tag mit 4640 Punkten an. Der für den VfB Stuttgart startende Athlet fiel am zweiten Tag auf Rang fünf zurück.