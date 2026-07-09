Zum Schutz vor Gewalt: Zentrum für Safe Sport gegründet

Berlin (dpa) - Zum Schutz vor Gewalt und Missbrauch haben Bund und Länder ein Zentrum für Safe Sport in Deutschland gegründet. Die unabhängige Einrichtung soll Fälle von physischer, psychischer und sexualisierter Gewalt im deutschen Sport auf Grundlage einheitlicher Verfahrensstandards untersuchen, sanktionieren und aufarbeiten, wie das Bundeskanzleramt mitteilte. Das Zentrum mit Sitz in Kassel soll im Frühjahr 2027 die Arbeit aufnehmen.

«Wer Gewalt erlebt, muss darauf vertrauen können, dass Vorwürfe unabhängig geprüft und konsequent aufgearbeitet werden», sagte Sport-Staatsministerin Christiane Schenderlein (CDU) anlässlich der Gründungsveranstaltung im Bundeskanzleramt in Berlin. Träger des Zentrums ist ein gemeinsamer Verein von Bund und Ländern.

Athletenvereinigung: Grundstein für wirksames Schutzsystem

Die Vereinigung Athleten Deutschland begrüßt die Gründung des Zentrums. «Das Zentrum soll neben seiner Funktion als Untersuchungs- und Disziplinarinstanz Standards für Prävention, Intervention und Aufarbeitung setzen und Sportorganisationen bei deren Umsetzung unterstützen», teilte der Verein mit. Die Institution lege den Grundstein für ein wirksames Schutzsystem.

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«Damit sind wir dem Ziel, Betroffenen Zugang zu unabhängigen Untersuchungs- und Disziplinarverfahren zu verschaffen, ein bedeutendes Stück näher gekommen», sagte Johannes Herber, Geschäftsführer von Athleten Deutschland.

Auch der Deutsche Olympische Sportbund äußerte sich positiv. Die Gründung des Zentrums sei «ein starkes und wichtiges Zeichen für den deutschen Sport», sagte DOSB-Vorstandsmitglied Michaela Röhrbein. «Sie zeigt, dass der Schutz vor Gewalt keine Randfrage ist, sondern eine zentrale Voraussetzung dafür, dass alle Menschen Sport mit Vertrauen, Freude und Sicherheit erleben können.»

Athleten Deutschland fordert hohe Transparenz

Schon seit Jahren arbeiten Sport, Politik, Athletenvertretungen, Betroffenenvertretungen und Wissenschaft an einem Zentrum für Safe Sport in Deutschland.