Zurück auf 23: UEFA reduziert Kadergröße für EM

Nagelsmann hatte im Oktober zunächst 26 Spieler in seinen Premierenkader für die USA-Reise nominiert, für die nun anstehenden EM-Tests am Samstag gegen die Türkei in Berlin und drei Tage später in Wien gegen Österreich hatte er zunächst sogar 27 Akteure berufen. Nach den Ausfällen von Malick Thiaw und Chris Führich hat er noch 25 Spieler zur Verfügung, darunter den mit Rückenproblemen angeschlagenen Mats Hummels.

Sein EM-Aufgebot wird der 36-Jährige wohl kurz vor dem letzten Bundesliga-Spiel am 18. Mai berufen. Der finale Kader muss spätestens am 7. Juni bis Mitternacht bei der UEFA gemeldet werden. Zwei Tage später zieht das DFB-Team ins EM-Quartier in Herzogenaurach ein. Die Gruppenspiele finden am 14. Juni in München, am 19. Juni in Stuttgart und am 23. Juni in Frankfurt statt.